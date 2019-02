Gemeenteraad al om 1.04 uur afgelopen: “Oppositie is niet van slechte wil” JVS

23 februari 2019

14u23 0 Sint-Niklaas De gemeenteraadszitting in Sint-Niklaas was de voorbije nacht al om 1.04 uur afgelopen. De verwachte marathonzitting bleef uit, de 22 toegevoegde agendapunten en de rest van de agenda werden in een behoorlijk tempo afgewerkt. Oppositiepartijen sp.a, Vlaams Belang en CD&V benadrukten evenwel hun recht om te interpelleren. “Die valse verwijten over zitpenningen komen hard aan.” Het record van de langst durende gemeenteraadszittingen in Sint-Niklaas, in 1978 en 1983, blijft daarmee op 5 uur ‘s ochtends staan.

Bijna negen uur lang duurde de zitting van de gemeenteraad van januari, van 19 uur vrijdagavond tot bijna 4 uur zaterdagochtend. De gemeenteraad van februari, die gisteren plaatsvond, leek diezelfde weg op te gaan, met liefst 22 toegevoegde punten op de agenda. Gemeenteraadsvoorzitter Mia Mortier (Groen) schatte op voorhand dat het tot 4.55 uur zaterdagochtend zou duren. Maar politieke spelletjes en manoeuvres bleven achterwege. De zitting duurde ‘slechts’ van 19 uur tot 1.04 uur.

Niettemin hamerden de oppositiepartijen nogmaals op hun recht om vragen te stellen aan de meerderheid. “De basisdemocratie begint in de gemeenteraad. En de voorzitter van de gemeenteraad is dé bewaker van die democratie”, richtte Christel Geerts (sp.a) zich tot Mia Mortier (Groen). “Jij zorgt ervoor dat alle burgers hier correct vertegenwoordigd worden, jij bewaakt de basisdemocratie van onze stad. De oppositie kreeg een veeg uit de pan omdat ze politieke spelletjes zou spelen, omdat ze te veel kritische vragen zou stellen. Wel, het kan niet dat de meerderheid zou beslissen welke vragen en hoevéél vragen er mogen worden gesteld. Die verwijten over politieke spelletjes komen hard aan. Zeker als er ook valse verwijten zijn over zitpenningen. De oppositie is niet van slechte wil, maar wil wel ernstig kunnen werken.”

Ook Frans Wymeersch (Vlaams Belang) wil dat de oppositie gewoon kan doen wat het móet doen. “Het is fout om het op de oppositie te steken als een zitting te lang duurt. Als gemeenteraadsleden goed geïnformeerd worden, zal het aantal vragen verminderen. Maar op dit moment gebeurt dat niet.” CD&V gaf ook al aan dat het beter zou zijn om de gemeente- en OCMW-raden niet op één avond te combineren. Hoe de praktische organisatie van gemeente- en OCMW-raadszittingen en commissievergaderingen wordt georganiseerd, wordt in maart opnieuw besproken met alle fracties.

Record

Het record van de langst durende gemeenteraadszitting in Sint-Niklaas blijft daarmee op 5 uur ‘s ochtends staan. “Er zijn de voorbije vijf decennia twee recordzittingen geweest, telkens tot 5 uur”, blikt ereburgemeester Freddy Willockx (sp.a) terug. “De eerste was in 1978. Toen was er een meningsverschil binnen de meerderheid van CVP en SP. Het tweede record was in 1983, bij de bespreking van de begroting. De oppositie, waar wij in zaten, heeft toen een hele lange zitting uitgelokt, met op kop Pros Matthys, die omstreeks half 2 ‘s nachts tot grote ergernis van toenmalig burgemeester Paul De Vidts zijn in mica verpakte boterhammen bovenhaalde en ze begon op te eten in de zitting.”

