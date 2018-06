Gemeenten in de bres voor 2.500 waardevolle gebouwen 06 juni 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing stelde de Wase projectvereniging Erfpunt een inspiratienota op die het hart van de lokale overheden sneller wil doen kloppen voor het rijke Wase verleden.

Centrale vragen zijn 'Kan onroerend erfgoed leefbaar en rendabel zijn?' en 'Wat kan erfgoed vandaag en in de toekomst voor onze maatschappij betekenen?'. Zeven Wase gemeenten - Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster - bundelen in Erfpunt hun krachten, om archeologische sites en het bouwkundig en landschappelijk erfgoed met zorg te omringen. "We willen voor de verkiezingen de partijen in de Wase gemeenten even laten nadenken over nieuwe toekomstperspectieven voor onze historische landschappen, gebouwen en archeologisch bodemarchief. Hoe laten we die onze samenleving kleuren? Hoe laten we de sterke verhalen, die in hout, baksteen of in de bodem geborgen zitten, opnieuw spreken? Hoe creëren we groeikansen voor nieuw onroerend erfgoed? Het is goed om daar op dit moment bij stil te staan. Het Waasland is immers een rijke erfgoedregio. Verspreid op en in de Wase bodem zijn er meer dan 2.500 waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen te ontdekken, waarvan er bijna 300 een beschermde status hebben", aldus Erfpunt-directeur Inge Baetens.





(JVS)