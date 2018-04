Gemeente trapt project 'Bewegen op Verwijzing' af 18 april 2018

02u52 0

In de sportzone van Stekene is gisteren de aftrap gegeven van het project 'Bewegen op Verwijzing'. Bedoeling is inwoners van het Waasland meer te doen bewegen. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar één van de vijf deelnemende coaches. Die stippelt een traject uit op maat van ieders leefpatroon tegen een toegankelijk tarief van 5 euro per kwartier.





Meer info op www.bewegenopverwijzing.be. (PKM)