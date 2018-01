Gelukshormoon wint de Harteklop 27 januari 2018

De voorstelling Gelukshormoon over psychische kwetsbaarheid heeft de Harteklop 2017 gewonnen. Met die prijs onderscheidt de PVDA Waasland hoopvolle projecten die de solidariteit in de regio versterken. Naast Gelukshormoon waren nog genomineerd: het actiecomité Asbeststort Dicht en Red Kloosterland. "Het publiek bepaalde via een online stemming wie de prijs won en Gelukshormoon kwam als verrassende maar verdiende winnaar uit de bus. Dat initiatief heeft de voorbije jaren duidelijk heel wat harten sneller doen slaan. Hoewel we gebukt gaan onder burn-outs, pillenmisbruik en verslavingsproblemen blijft er een groot taboe bestaan rond psychische problemen. Het publiek vindt initiatieven als deze dan ook heel belangrijk om dat taboe te doorbreken", aldus Jef Maes (PVDA).





(JVS)