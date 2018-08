Geld gestolen uit moskee 20 augustus 2018

In de moskee in de Leon Vermeirenstraat in Sint-Niklaas werd vrijdag een inbraak vastgesteld. Er werd een raam opengebroken van de cafetaria aan de achterzijde van het gebouw. Daar werd wat kleingeld gestolen uit de kassa. De buit bedroeg zo'n 80 euro. (PKM)