Geld gestolen bij veearts 02 mei 2018

02u30 0

Er is ingebroken bij een veearts in de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas. De dieven raakten binnen door een raam open te breken. Ze namen een enveloppe met daarin de dagopbrengst van de veearts. Verder was er geen wanorde in de praktijk noch de woning. Mogelijk werden de dieven opgeschrikt. (PKM)