Geld en juwelen gestolen uit woning Kristof Pieters

27 januari 2019

15u31 0

In de Klokke Roelandlaan in Sint-Niklaas werd vrijdagavond een inbraak vastgesteld. De dieven waren via het vliegenraam een woning binnengedrongen en hadden het huis doorzocht. Er werden geld en juwelen meegenomen.