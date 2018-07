Geen vuurwerk, maar vuur- en lasershow op Grote Markt 12 juli 2018

02u38 9 Sint-Niklaas Door de aanhoudende droogte wordt het vuurwerk van komende zondag op de Grote Markt van Sint-Niklaas afgelast. In de plaats komt er een vuur- en lasershow.

Het vuurwerk in Sinaai werd eerder deze week al geannuleerd. Voor het geplande vuurwerk van komende zondag 15 juli op de Grote Markt van Sint-Niklaas kondigt de stad ook ingrepen aan. "Door de aanhoudende droogte en het bijhorende brandgevaar vervangen we dit vuurwerk door een vuur- en lasershow", aldus schepen Gaspard Van Peteghem (sp.a). "We hebben die beslissing genomen op advies van de brandweer. Momenteel is de kans op brandgevaar te groot om vuurwerkpijlen in de lucht te schieten. Het minste vonkje is voldoende om een brand te veroorzaken."





Vorige week donderdag besliste burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) al om open vuren te verbieden. In de plaats van het vuurwerk zal er zondagavond wél een lasershow plaatsvinden. "Dezelfde vuurwerkmaker die we hadden geëngageerd, past nu zijn programma aan. Het wordt geen klassiek vuurwerk, maar wel een vuur- en lasershow met effecten die maximaal vijftien meter hoog gaan. Op die manier komen alle resten van het vuurwerk op de verharde ondergrond van de Grote Markt neer en is er geen risico op brandgevaar." Dit laag vuurwerk zullen toeschouwers niet van op afstand kunnen bekijken. Iedereen wordt uitgenodigd om het vuur- en laserspektakel van dichterbij te komen aanschouwen. Dat start om 23 uur op de Grote Markt.





