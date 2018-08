Geen vakantieblues in museum CULTUURCENTRUM SLUIT MOEILIJKE ZOMER AF MET FEESTWEEKENDS JORIS VERGAUWEN

21 augustus 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Zelfs bij de grootste cultuurliefhebbers verdwijnt de honger tijdens een hete zomer. Om de geweldige expo Work Flow in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas toch een gepast eresaluut te geven, zijn er twee klinkende feestweekends gepland.

Een afterworkparty, een workshop designstoelen maken, rondleidingen en films: het Cultuurcentrum tovert heel wat uit de hoed om de expo Work Flow nog een allerlaatste keer in de kijker te zetten. Die eigenzinnige expo van curator Wim Wauman, met meer dan honderd grappige, kritische en verwonderende kunstwerken, heeft niet de meest dankbare zomer achter de rug. Ondanks de prima airco in Tentoonstellingszaal Zwijgershoek zijn de opeenvolgende hittegolven van de voorbije zomer niet de meest dankbare weersomstandigheden om volk aan te trekken. Zelfs de grootste kunstfanaten zoeken dan nog liever een streepje verkoeling op bij een intrigerende waterpartij of onder een kunstzinnige parasol.





"We mogen zeker niet klagen. De expo heeft vanaf mei toch zo'n 1.200 bezoekers gelokt tot nu toe, ondanks het weer. Maar het is niettemin een feit dat de meeste mensen niet meteen voor een museumbezoek kiezen als het zo warm is. We gaan daarom de komende twee weken nog eens alles op alles zetten om deze bijzondere expo in stijl af te sluiten", aldus Kim Claes van het Cultuurcentrum en cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA).





Feestweekends

Het eerste van twee feestweekends wordt nu donderdag 23 augustus ingezet met een afterworkparty met dj's, cocktails en een kunstminnende Portugese foodtruck - de 'Tascamobiel'. Van 16.30 tot middernacht is de expo ook gratis te bezichtigen. Zaterdag 25 augustus staat de gedecoreerde brommer van kunstenaar Eric Van Hove centraal, wat ook één van de meest merkwaardige stukken uit de expo is. Hij combineert kunst en duurzaamheid met traditionele ambachten om zo een unieke en artistieke motor te ontwikkelen die effectief ook op de markt komt voor dagelijks gebruik, vanuit zijn atelier in Marokko. Een documentaire over zijn initiatief is die dag vanaf 14 uur te zien. Zondag is er dan weer een 'walk en talk' vanaf 14 uur, een rondleiding met gids, en van 11 tot 17 uur kunnen bezoekers zelf aan de slag gaan om een designstoel naar een ontwerp van Enzo Mari in elkaar te steken. Voor 15 euro neem je die stoel dan gewoon ook mee naar huis. In het weekend van 1 en 2 september, tijdens de Vredefeesten, gaat het slotfeest verder, met op zaterdag een workshop design met recyclagemateriaal met het aanstormend designtalent uit Sint-Niklaas Florian Van De Voorde. En zondag 2 september tot slot leidt curator Wim Wauman zélf rond in zijn expo, van 14 tot 17 uur. Dat weekend is de toegang ook gratis. Alle info: www.ccsint-niklaas.be.