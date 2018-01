Geen twee parkeerboetes meer op één dag STAD VOERT REEKS VERNIEUWINGEN IN PARKEERBELEID DOOR JORIS VERGAUWEN

02u48 0 Foto Vergauwen De groen omlijnde winkelparkeerplaatsen, zoals hier in de Kokkelbeekstraat, blijken een schot in de roos. De stad gaat het aantal opdrijven tot zo'n 65 in de stadskern. Sint-Niklaas Geen twee parkeerboetes meer op één dag, extra abonnementsformules, een soepelere regeling voor zorgverstrekkers en extra gratis winkelparkeerplaatsen: het parkeerbeleid in Sint-Niklaas krijgt met het nieuwe jaar ook de nodige vernieuwingen.

Vanaf 1 februari kan niemand meer in Sint-Niklaas twee keer per dag een parkeerretributie van 25 euro krijgen. Het schepencollege besliste om het aantal parkeerboetes van 25 euro tot één per dag te beperken, net zoals in een aantal andere centrumsteden. "Momenteel kunnen autobestuurders twee keer per dag, dus per dagdeel of via het zogenaamde 'halve dag-ticket', een retributie krijgen. Dat leidde soms tot situaties waarbij mensen binnen het kwartier twee keer werden opgeschreven, eenmaal net voor half twee 's middags en eenmaal net na half twee 's middags. Naar de letter van het reglement is dat correct, maar eigenlijk kunnen we dat niet billijk noemen. Daar maken we nu na meer dan tien jaar komaf mee", schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).





Abonnementen

Sinds 1 oktober 2017 zijn een aantal extra straten opgenomen in de blauwe zone, waar parkeren met de parkeerschijf geldt. Door de grootte van deze nieuwe zones, met onder meer de Elisabethwijk en Priesteragiewijk - en het vooralsnog ontbreken van buurtparkings zoals gepland in het mobiliteitsplan - voert de stad een abonnement blauwe zone in. Op die manier wordt het mogelijk om lang te parkeren in de blauwe zone. Dat abonnement kost 35 euro per maand en 100 euro per kwartaal. "Dit abonnement moet een oplossing bieden voor mensen die een handelszaak hebben in zo'n zone, maar er niet gedomicilieerd zijn en voor personeel dat tewerkgesteld is in scholen of bedrijven gelegen in de blauwe zone." Wie nu al een straatabonnement heeft voor de betalende zone kan vanaf 1 februari overal parkeren waar een parkeerregime geldt, behalve op de winkelparkeerplaatsen.





En die winkelparkeerplaatsen blijken op veel goedkeuring te kunnen rekenen. Dat zijn de met groen omlijnde parkeerplaatsen waar dertig minuten gratis parkeren geldt mits het voorleggen van een schijf. Er komen extra winkelparkeerplaatsen op het Hendrik Heymanplein, achteraan de Ankerstraat en in de hele Sint-Jozefstraat. "We kunnen de winkelparkeerplaatsen als zeer succesvol omschrijven. Ze worden veel en correct gebruikt. Ze worden in principe aangelegd op de in- en uitvalswegen van de stad in de buurt van winkels die het moeten hebben van korte bezoeken. Zo spelen we in op de noden van de zogenaamde 'run-shopper'. Met deze nieuwe plaatsen erbij hebben we er nu een 65-tal in de stadskern."





Zorgverstrekkers

Voor de zorgverstrekkers - van dokters, thuisverplegers tot kinesisten - komt er een versoepeling van de huidige parkeerregeling. Een nieuwe regeling was er al sinds vorig jaar, op vraag van dokter en gemeenteraadslid Bart Merckx (N-VA). De stad gaf toen een goedkoop abonnement uit van 100 euro per jaar waarmee zorgverstrekkers een heel jaar konden parkeren in de betalende zone. Dat abonnement gold nog niet in de blauwe zone, waardoor ze nog de schijf moesten leggen. Vanaf 1 februari geldt het abonnement voor zorgverstrekkers in alle straten waar een parkeerregime geldt, dus ook in de blauwe zone met schijfparkeren. "Die aanpassing maakt het voor de zorgverleners eenvoudiger: een abonnement geldt nu bijna overal", stelt Bart Merckx. "Dat maakt het veel eenvoudiger en efficiënter."