Geen trek- en sleurwerk meer in theaterzaal AUTOMATISCHE HIJSINSTALLATIE VAN 850.000 EURO IN STADSSCHOUWBURG JORIS VERGAUWEN

28 maart 2018

02u52 0 Sint-Niklaas In de coulissen van de Sint-Niklase stadsschouwburg slaken de technici een zucht van opluchting. Binnenkort krijgen zij een geautomatiseerde trekkenwand om het gordijn, de decors en lichtbalken op en neer te laten. Gedaan met het slepen van honderden kilo's gewichten en touwtje trek bij voorstellingen. Kostprijs: 850.000 euro.

In de grotere theaterzalen in Nederland zijn ze al langer een uitgestorven soort: de theatertechnici die in de coulissen een hele wand met touwen bedienen om decors, verlichting en gordijnen op en neer te laten. Bij ons bestaat het wél nog, al is er intussen een Europese richtlijn uitgevaardigd die het noodzakelijk maakt om de grotere, bovenlokale theaterzalen uit te rusten met een automatische trekkenwand, vooral met het oog op de veiligheid en ergonomie van de werknemers. De Vlaamse overheid heeft een aantal cultuurcentra nu subsidies beloofd, waaronder Sint-Niklaas. "Vanuit de stadsschouwburg werd die vraag al langer gesteld, maar de hoge kostprijs van 850.000 euro was tot nu toe de grootste drempel. Nu er 423.000 euro Vlaamse subsidies zijn, hoeft de stad ongeveer nog de helft op tafel te leggen", zegt cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA).





Arbeidsintensief

In de Sint-Niklase stadsschouwburg worden de decors met touwen en contragewichten handmatig in beweging gebracht. Voor de negen theatertechnici onder leiding van Milos Bracke is dat telkens een tijds- en arbeidsintensief werk, dat ook niet ongevaarlijk is. "Alles wat we beneden bevestigen, moet boven in kilo's worden gecompenseerd. We moeten ons hoofd er bijhouden. Met een geautomatiseerd systeem wordt onze taak veel evidenter en minder zwaar. Vooral bij musicals en sommige dansvoorstellingen wordt er heel vaak van decor gewisseld. Met het automatisch systeem zullen we makkelijker zwaardere decors op het podium krijgen en zullen ook snellere wissels van decors en licht mogelijk zijn." Dit belangrijke technische theaterluik, dat verborgen blijft achter het podium, zal geen onbelangrijke gevolgen hebben voor het publiek. "Hierdoor zullen we andere, grotere producties kunnen ontvangen", aldus schepen Charlier.





Geen jobverlies

Bij de negen theatertechnici zullen hierdoor géén jobs sneuvelen. "Met deze ingreep krijgen ze een betere ondersteuning bij hun werk, maar hun werk verdwijnt niet." Het sleuren met gewichten verdwijnt dan wél, toch denken de technici niet dat ze weldra een fitnessabonnement nodig hebben. "Het blijft meer dan op een knopje duwen. Producties opbouwen en begeleiden blijft intensief, met of zonder de kilo's."