Geen straf voor inbreuken op wooncode door VLOS Kristof Pieters

29 november 2018

19u19 0 Sint-Niklaas Jozef Hertsens, bezieler van het vluchtelingencentrum VLOS in Sint-Niklaas, is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld voor inbreuken op de wooncode. Het gaat slechts om een ‘eenvoudige schuldigverklaring’ en een straf is hier niet aan verbonden.

De veroordeling is het gevolg van een inval van het gerecht en de Vlaamse wooninspectie vier jaar geleden op een vijftal adressen in Sint-Niklaas waar door VLOS asielzoekers gehuisvest waren. Hertsens sprak zelf van een heksenjacht. Tientallen agenten werden ‘s morgens in alle vroegte opgetrommeld om gelijktijdig huiszoekingen te houden in verschillende huurwoningen in de Kalkstraat, Collegestraat, Kasteelstraat en Nieuwstraat. Tijdens de razzia werden drie gezinnen meegenomen omdat ze illegaal in het land verblijven. De zaak deed vier jaar geleden heel wat stof opwaaien. Er werd zelfs een optocht georganiseerd door sympathisanten van VLOS.

De rechter heeft nu wel enkele inbreuken op de wooncode weerhouden. Het ging onder meer om het opsplitsen van een woning in meerdere eenheden, het niet voldoen aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen en het onderverhuren van een woning. De rechter oordeelde echter dat de feiten niet voldoende zwaar waren om er ook een straf aan te koppelen.

De advocaat van Hertsens vindt dit een terechte beslissing want het is volgens hem niet makkelijk voor een vzw om te voldoen aan de vele wetten rond vreemdelingen, ruimtelijke ordening en de wooncode. Het hele onderzoek heeft naar zijn mening dan ook een bijzonder mager resultaat opgeleverd.