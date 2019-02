Geen rommelmarkt meer op Stationsplein: “Voldoet niet aan de verwachtingen” Stad verlengt concessie níet - Laatste keer op 31 augustus 2019 JVS

15 februari 2019

18u10 0 Sint-Niklaas De rommelmarkt op het Stationsplein houdt in september op te bestaan. Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft beslist om de concessieovereenkomst níet te verlengen. “De ‘themamarkt’ voldoet niet aan de verwachtingen”, klinkt het. In 2016 kreeg de organisator de kans om de rommelmarkt om te vormen tot een themamarkt, met ook antiek en brocante, bioproducten en bloemen en planten, maar het bleef vooral een rommelige rommelmarkt. Een nieuwe markt op zaterdagmiddag komt er niet op het Stationsplein. Wel is de stad op zoek naar andere evenementen om het plein aantrekkelijker te maken.

Nog een klein half jaar blijft de huidige rommelmarkt op zaterdagmiddag op het Stationsplein, maar vanaf september is het afgelopen. Het Sint-Niklase schepencollege heeft beslist om de concessieovereenkomst niet stilzwijgend te verlengen, maar op te zeggen. De doelstellingen die de stad voor ogen had, werden niet behaald. De overeenkomst eindigt daardoor op 10 september 2019, drie jaar nadat de stad met de vzw Pina’s Good Times een overeenkomst sloot voor de organisatie van de nieuwe themamarkt.

Daar koppelde de stad een reeks voorwaarden aan. Bedoeling was om de vroegere rommelmarkt, waar nogal wat kritiek op kwam, op te waarderen tot een ‘themamarkt’. De organisator moest ook ruimte maken voor antiek, vintage en brocante, bioproducten en bloemen en planten. De rommelmarkt zelf kreeg maximaal 84 plaatsen, maar er moesten ook minstens 3 tot 12 plaatsen voor bioproducten, bloemen en planten zijn en 3 tot 5 plaatsen voor brocante en antiek. In de beginfase waren er zo’n kramen, maar die bleven na een tijdje weg. “We stellen vast dat de rommelmarkt niet voldoet aan de verwachtingen. De concessionaris is er al verscheidene keren op gewezen dat we verwachten dat de concessievoorwaarden worden nagekomen, maar we zien dat niet in het aanbod op de themamarkt”, stelt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

“Te weinig uitstraling”

Nog een aantal voorwaarden in de concessie gaan over praktische zaken. Zo mogen standhouders niks op de grond leggen. Alles moest minstens 30 centimeter boven de grond uitgestald worden. Ook moeten standhouders hun auto elders parkeren. Praktische details die niet altijd even consequent werden opgevolgd, zo bleek. “Er wordt niet voldoende gecontroleerd. Bedoeling was om het gebeuren op het Stationsplein naar een hoger niveau te tillen, maar naar uitstraling toe brengt de themamarkt niet wat we ervan verwachten. We hebben uiteindelijk besloten om de concessie niet te verlengen. Bovendien is er ook in de horecazaken op het Stationsplein geen echte vraag om deze markt te behouden.”

“Nieuwe ideeën”

“We gaan géén nieuwe concessie uitschrijven voor eenzelfde soort markt op het Stationsplein. We gaan wél bekijken welke nieuwe evenementen en initiatieven een plaats kunnen krijgen op het plein. Er zijn al enkele ideeën, maar het is nog te vroeg”, aldus schepen Somers. “Als schepencollege vinden we wel dat een rommelmarkt in Sint-Niklaas moet kunnen. Maar dat kan ook op initiatief van een buurt of wijk zijn. Dat gaan we ook verder bekijken. We zijn niet tégen een rommelmarkt, voor alle duidelijkheid.”