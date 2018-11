Geen ‘retail lab’ meer in Stationsstraat voor starters: “Te weinig degelijke kandidaten” JVS

28 november 2018

07u53 0 Sint-Niklaas De stad en het Centrummanagement stoppen met het ‘retail lab’, de doorgroeiwinkel voor starters in de Stationsstraat. Nieuwe, jonge handelaars konden dat pand tussen de drie en zes maanden gebruiken om hun winkelconcept uit te testen, maar dat leverde te weinig degelijke kandidaten op.

Een ‘retail lab’, dat was de naam die het Centrummanagement een jaar geleden aan het winkelpand in de Stationsstraat 94 gaf, waar zich momenteel de ‘Winkel van de Sint’ bevindt. Vanaf januari konden startende of bestaande detailhandelaars zich kandidaat stellen om er tijdelijk hun winkelconcept uit te testen. Daarvoor zouden ze 990 euro huur per maand betalen, in ruil voor een aantal faciliteiten zoals een basis winkelinrichting, een kassasysteem met een bancontactterminal en coachingsessies. Deze ‘doorgroeiwinkel’ innemen, kon minimum drie en maximaal zes maanden. ”We verwachten een goed onderbouwde kandidatuur, met een visie op de complementariteit met het huidige winkelaanbod, de innovatie en de financiële haalbaarheid. De ambitie om door te groeien, moet ook aanwezig zijn. We willen het ook realistisch maken, daarom stellen we het pand niet gratis ter beschikking. De handelaar moet een zo volledig mogelijk beeld kunnen krijgen over de slaagkansen, anders heeft het ook geen zin”, klonk het een jaar geleden bij de stad en het Centrummanagement.

Veel zin blijkt het niet te hebben. Het experiment met het ‘retail lab’ levert een jaar later niet het gewenste resultaat op. “Het is geen succes”, stelt schepen voor Economie Carl Hanssens (N-VA). “We hebben een aantal kandidaten gehad. Die hebben we vakkundig getest en we moesten concluderen dat zij niet de aangewezen personen waren om het retail lab in te nemen. Bij gebrek aan degelijke kandidaten heeft het weinig zin om dit verder te zetten. Er is intussen ook een nieuwe bestemming voor het winkelpand. Dat verdwijnt en wordt geïntegreerd in een nieuw project in de Stationsstraat.”