Geen plannen voor nachtopvang van daklozen in Sint-Niklaas - PVDA: “Probleem wordt steeds groter. Stad moet wél verantwoordelijkheid nemen” JVS

26 december 2018

13u49 0 Sint-Niklaas Het aantal dak- en thuislozen neemt toe in Sint-Niklaas. Toch blijft de Wase hoofdstad één van de enige centrumsteden zonder eigen nachtopvang. De PVDA vindt dat de nieuwe bestuursmeerderheid in de strijd tegen armoede wél een eigen, permanent nachtopvanginitiatief moet opstarten.

Het voorbije jaar moest er in Sint-Niklaas voor 55 mensen een oplossing gezocht worden om hen voor één of meerdere nachten een dak boven het hoofd te bieden. In Oost-Vlaanderen is er slechts één nachtopvanginitiatief, in Gent. Vanuit de hele provincie worden dak- en thuislozen naar Gent gestuurd, waardoor daar, zeker in deze wintermaanden, een gebrek aan opvangplaatsen ontstaat. In Sint-Niklaas heeft het OCMW voor de 55 dak- en thuislozen altijd een oplossing gevonden, maar daarvoor werd wel een aantal keer bij een hotel in de stadskern aangeklopt. Een eigen nachtopvang inrichten, wordt als te duur beschouwd, ook door de nieuwe bestuursmeerderheid. Toch blijft Sint-Niklaas daarmee één van de enige centrumsteden zonder een eigen nachtopvanginitiatief voor daklozen.

Voor de PVDA in Sint-Niklaas moet dat één van de prioriteiten worden in de strijd tegen armoede. “Deze stad heeft een eigen én veilige nachtopvang voor daklozen nodig. Sint-Niklaas verwijst alle daklozen door naar Gent, terwijl de opvang daar al overvol zit. Tijd dat de stad zijn verantwoordelijkheid opneemt”, vindt Jef Maes (PVDA). “Het probleem is in Sint-Niklaas misschien minder zichtbaar. Maar om het goed te kunnen inschatten, moeten we kijken naar het aantal mensen met een referentieadres. Dat vertellen sociale werkers ons. Vaak hebben mensen geen dak meer boven hun hoofd, maar zoeken ze tijdelijk een oplossing door afwisselend bij vrienden te slapen. Wie echter moet slapen in een garage van vrienden, is die dan niet dakloos?”

Getuigen

“We hebben de voorbije weken verscheidene getuigenissen gehoord, onder meer van een jongeman die dakloos is en naar Gent werd doorgestuurd. Hij wil echter in Sint-Niklaas blijven omdat hij hier zijn netwerk heeft. Hij slaapt nu afwisselend bij vrienden. Neen, die jongen slaapt niet buiten, maar is daarmee het probleem opgelost? Zo is er ook het verhaal van een man uit Sint-Niklaas die van opvang naar opvang wordt gestuurd. Elke dag komt hij terug naar Sint-Niklaas. ‘s Avonds zit hij in het station te wachten op zijn trein naar de volgende opvang. We moeten deze mensen toch helpen? De nood aan opvang voor dak- of thuislozen is groot.”

De PVDA vraagt aan het nieuwe stadsbestuur om dit probleem ernstig te nemen en dringend werk te maken van een veilige nachtopvang voor daklozen. “Wij vragen dat niet alleen. Ook het CAW en het OCMW van Gent vragen aan de stad Sint-Niklaas om zelf voor nachtopvang te zorgen.”

“Meer noodwoningen”

Schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) is van oordeel dat de stad verder moet investeren in noodwoningen. “Vooral omdat we eerder een probleem van thuislozen dan van daklozen hebben. Het gaat hier voornamelijk om mensen die tijdelijk een dak boven het hoofd nodig hebben, maar niet op straat leven. Het aantal noodwoningen is de voorbije jaren al opgetrokken. We moeten daar verder in blijven investeren.”