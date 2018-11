Geen na-Tourcriterium meer in Sint-Niklaas JVS

28 november 2018

15u34 0 Sint-Niklaas Zoals verwacht komt er volgende zomer geen na-Tourcriterium meer in Sint-Niklaas. Dat heeft organisator Golazo nu ook bekend gemaakt. Het contract met de stad Sint-Niklaas loopt af en dat wordt niet meer verlengd. De laatste jaren lukte het niet meer om de échte grote Tourvedetten naar Sint-Niklaas te halen, waardoor ook de publieke belangstelling flink was afgenomen.

Er zal volgend jaar na de Ronde van Frankrijk geen na-Tourcriterium meer plaatsvinden in Sint-Niklaas. Na negen criteriums is het verhaal ten einde. Het was was Jurgen Mettepenningen die in 2010 met zijn na-Tourcriterium verhuisde van Hamme naar Sint-Niklaas. Golazo, organisator van sportwedstrijden en -evenementen, nam het criterium in 2014 over. Het organiseert ook de Waaslandcross op De Ster, deze winter op 22 december.

Het was al langer duidelijk dat het na-Tourcriterium de voorbije zomer aan de laatste editie toe was, ook al omdat het contract met de stad afliep. Golazo stond niet meer te springen om het verder te organiseren, omdat het alsmaar moeilijker en duurder werd om de échte Tourvedetten naar Sint-Niklaas te halen. Bij het laatste na-Tourcriterium waren Greg Van Avermaet, Yves Lampaert, Sonny Colbrelli en Oliver Naesen de blikvangers, maar dat bleken niet de grote publiekstrekkers. Zo was het ook de voorbije drie jaar. Het was al van 2015 geleden dat de geletruiwinnaar te zien was bij het criterium in Sint-Niklaas. Toen was Chris Froome van de partij, voor de tweede keer. Eerder kwamen ook Vincenzo Nibali en Cadel Evans met hun gele trui naar de Grote Markt.

De stad Sint-Niklaas wil niettemin de wielertraditie in ere houden en zoekt naar een alternatief, samen met Golazo. Een optie is de start of aankomst van een rit in de Baloise Belgium Tour of BinckBank Tour. Die wedstrijden worden ook door Golazo georganiseerd. Bovendien is er in die rittenkoersen een live tv-uitzending, wat de stad wel interesseert. In april is er sowieso ook nog de passage van de Ronde van Vlaanderen, die nog zeker één keer verzekerd is.

