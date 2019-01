Geen Engelse tank, wél Duits kanon op slotevent expo WOI in museum SteM JVS

30 januari 2019

19u16 0 Sint-Niklaas Komende zondag 3 februari is er in het museum SteM Zwijgershoek een groot slotevenement bij de tentoonstelling ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’. De geplande blikvanger was een replica van een Engelse tank uit de Eerste Wereldoorlog. De tank uit Poelkapelle in de Westhoek geraakt wegens een herstelling echter niet in Sint-Niklaas. Als alternatief komt er een origineel Duits kanon uit WOI.

De expo ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ sluit zondag af met een groot slotevenement in en rond het museum SteM op Zwijgershoek. Bij de stad kwam echter het bericht binnen uit de Westhoek dat de grote blikvanger toch niet van de partij kan zijn. “We kregen te horen van de vereniging vzw Poelkapelle 1917 dat de replica van de Engelse Mark IV-tank voor herstelling in de werkplaats staat. Daardoor is het niet mogelijk de tank naar Sint-Niklaas te verplaatsen.”

Dankzij de tussenkomst van Roger Decock, die het peterschap van de stad met het 11de Bataljon Genie in Burcht coördineert, is er een alternatief gevonden. Van het War Heritage Institute in Brasschaat komt er een origineel Duits kanon uit de Eerste Wereldoorlog naar Sint-Niklaas. Het gaat om een kanon dat door Krupp is gebouwd in 1917 en dat zowel in WOI als in WOII is gebruikt, van het type ‘10 cm Kanone KRUPP-RHEINMETAL’. Het is bijna zeven meter lang en weegt 3.200 kilogram. Een granaat voor dit kanon weegt 18,5 kilogram en heeft een kaliber van 105,2 mm. Het maximale bereik bedraagt 16,5 kilometer. Een transportfirma uit Zele staat in voor het vervoer van het kanon.

De rest van het programma van zondag blijft ongewijzigd.

