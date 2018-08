Geen celstraf voor brandstichting bij ex-vriend Koen Baten

09 augustus 2018

12u51 0

Rebecca B.(40), moet niet naar de gevangenis nadat ze op 29 april in de Meesterstraat in Nieuwkerken-Waas de voordeur van haar ex-vriend in brand had gestoken. De relatie was toen enkele weken afgelopen en de vrouw kon dit niet verkroppen. De dag van de feiten had ze een hele dag bier gedronken met Yves D.M., een vriend van haar. Toen ze haar ex meerdere keren had gebeld die dag en hem niet aan de lijn kreeg trok ze naar zijn huis. Ze nam echter ook een bus benzine mee en goot deze uit voor de voordeur waarna ze de deur in brand stak. Haar ex-vriend kon op tijd naar buiten komen. In het verleden probeerde ze ook al eens brand te stichten, maar toen waren de twee wel nog een koppel. Rebecca B. kreeg gisteren een celstraf van drie jaar, maar moet niet gaan zitten als ze zich aan voorwaarden houdt. Ze moet zich onder meer laten behandelen voor haar alcoholprobleem, en ze kreeg een contactverbod met haar ex. Yves D.M., die op de hoogte was van de feiten maar niet ingreep, kreeg een opschorting van zijn straf.