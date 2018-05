Geen asbestafval meer op stortplaats SVK 26 mei 2018

SVK mag geen asbest meer storten op haar site in de Langhalsbeekstraat. Dat heeft Vlaams minister Joke Schauvliege beslist. Wel mogen de putten op de site nog gevuld worden met andere inerte afvalstoffen. De aanvoer hiervan zal wel verboden zijn op zon- en feestdagen en op werkdagen vóór 8 uur of na 16.30 uur. Met deze beslissing halen de partij PVDA en de actiegroep 'Astbeststort Dicht' hun slag thuis. Ze vragen al langer om die vergunning te vernietigen omdat er in het verleden al een aantal keer inbreuken waren vastgesteld. Het bedrijf was eerder op eigen initiatief al gestopt met het storten van asbestafval. (PKM)