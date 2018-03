Gecontesteerde asbeststortplaats moet sluiten 02 maart 2018

03u02 0 Sint-Niklaas De veelbesproken asbeststortplaats van SVK aan de Langhalsbeekstraat in Sint-Niklaas gaat dicht. De Oost-Vlaamse deputatie besliste gisteren om de milieuvergunning in te trekken.

Precies een jaar geleden ontstond in Sint-Niklaas verontwaardiging over het bestaan van de asbeststortplaats, vlakbij het stadscentrum. Met de tijd zwol die aan tot verzet, met het actiecomité Asbeststort Dicht, en een steeds breder gedragen eis tot sluiting, ook zo geformuleerd door het Sint-Niklase stadsbestuur. Het was aan de provincie om een beslissing te nemen over het al dan niet opheffen van de milieuvergunning voor de stortplaats, die normaal nog geldig was tot 2026. Gisteren hakte de deputatie de knoop door en besliste het om de milieuvergunning van SVK voor de exploitatie van de stortplaats in te trekken. Daarmee gaat de asbeststortplaats, waar al sinds juni geen asbest meer werd gestort, ook definitief dicht. "Het besluit werd genomen na het inwinnen van de adviezen van de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest en van het stadsbestuur en na het horen van het bedrijf. SVK is al verschillende keren gewaarschuwd dat het niet aan de milieuvoorwaarden voldoet en kreeg in het verleden en vorig jaar nog verscheidene processen-verbaal van de milieu-inspectie. Maar de nodige aanpassingen om de vereiste normen te behalen kwamen er niet", zo stelt de deputatie. "Met deze keuze wil de provincie de gezondheid voor de omwonenden op lange termijn verzekeren."





In Sint-Niklaas kwamen er gisteren al heel wat opgeluchte reacties. Ook het actiecomité Asbeststort Dicht is blij. "Dit is uiteraard goed nieuws. Het is duidelijk dat de negatieve adviezen en de vele acties in Sint-Niklaas ervoor hebben gezorgd dat de provincie maar één beslissing meer kon nemen", reageren Jef Maes en Pieter Heymans. "SVK kan nog wel in beroep gaan, maar dit lijkt ons toch einde verhaal. Het actiecomité vraagt SVK dan ook geen beroep aan te tekenen en de wil van de bevolking te respecteren, in het belang van de gezondheid van de Sint-Niklazenaar." (JVS)