Gauwdiefstal 02u52 0

Een 81-jarige vrouw uit Sint-Niklaas werd dinsdag het slachtoffer van een gauwdiefstal in de Wegvoeringsstraat. De vrouw had haar fiets met fietstassen tegen de gevel van een woning gezet. Terwijl ze even de woning binnenging, werd haar handtas door onbekenden uit haar fietstas gestolen. De vrouw verloor persoonlijke zaken en geld. (PKM)