Gaslek 17 mei 2018

02u38 0

De politie en brandweer zijn dinsdag moeten tussenkomen voor een melding van een gaslek in de Vossekotstraat in Sint-Niklaas. Het lek bleek zich te vinden in een gebouw in afbraak. De brandweer kon het gas afsluiten. Niemand raakte gewond. (PKM)