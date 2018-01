Gasgeur in kelder van flatgebouw 23 januari 2018

02u49 0 Sint-Niklaas Gisterenmiddag omstreeks 15 uur werd er door een bewoner van een van de flatgebouwen in het Koningin Fabiolapark een gasgeur waargenomen in de kelder van het gebouw.

De brandweer kwam ter plaatse. Na een korte zoektocht in de kelder werd een locatie gevonden waar er inderdaad een lichte concentratie aan gas gemeten kon worden. De oorzaak is waarschijnlijk een zeer klein gaslekje aan toevoerleidingen naar het appartementsgebouw. In een putje van de gas op het voetpad voor het gebouw werd ook een lichte concentratie gemeten, maar deze was niet gevaarlijk. Evacuatie van het gebouw met enkele honderden bewoners was niet aan de orde.





Gasmaatschappij Eandis werd in kennis gesteld van het lek en kwam ter plaatse om het lek onder het voetpad op te sporen en te herstellen. (PKM)