Garage in Beekstraat gaat in vlammen op Kristof Pieters

04 maart 2019

15u11

Op het kruispunt van de Pastoor De Meerleerstraat en de Beekstraat in Sint-Niklaas is maandagmiddag een garage naast een woning in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 13.30 uur opgemerkt door de overburen. Zij sloegen meteen alarm en verwittigden de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, stond de garage al in lichterlaaie. Het vuur was al overgeslagen op een boom in de tuin. De brandweer moest blussen via de Beekstraat waar de garage zijn uitrit heeft. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten.