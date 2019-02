Gabriel Rios en Jasper Steverlinck in stadsschouwburg: dubbel feest voor Spoor 56 JVS

10u36 0 Sint-Niklaas Onder het motto ‘Met een hart voor Spoor 56' staan Gabriel Rios en Jasper Steverlinck volgende week op het podium van de stadsschouwburg in Sint-Niklaas. Een dubbele affiche voor de tiende verjaardag van Spoor 56.

Tien jaar geleden startte een groep mensen met benefietconcerten, om de vrijetijdsbesteding van de jongeren van het toenmalige tehuis Sint-Carolus in Nieuwkerken extra te ondersteunen. Ze begonnen met een intiem concert in de Foyer, maar al gauw werden de concerten groter en konden de organisatoren een pak mooie namen strikken, waaronder Hooverphonic, Rob De Nijs, Eva De Roovere, Frank Boeijen, Scala & Kolacny Brothers en Liesbeth List. Vorig jaar stond Natalia op het podium. Na liefst 14 uitverkochte zalen in het verleden en een fusie van de clusters jeugdzorg in Nieuwkerken, Hamme en Dendermonde onder de naam Spoor 56 vieren ze dit jaar hun tiende concertjaar. Dat gebeurt met twee concerten. Op zaterdag 9 februari staat Gabriel Rios op het podium van de stadsschouwburg. Een dag later, op zondag 10 februari, geeft Jasper Steverlinck er een concert. Telkens krijgen bezoekers een bijzondere VIP-behandeling na de concerten.

Tickets kosten 35 euro. Info: www.ccsint-niklaas.be, www.spoor56.be.