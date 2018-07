Frontale botsing vlak bij spoeddienst AZ Nikolaas 09 juli 2018

02u44 0

In de Hospitaalstraat, vlak bij de ingang van de spoedgevallendienst van het AZ Nikolaas, zijn vrijdagavond rond 23.30 uur twee personenwagens frontaal tegen elkaar gebotst. De bestuurster van een Peugeot Partner was op weg naar het ziekenhuis waar haar man is opgenomen. Ter hoogte van de spoeddienst kwam het tot een frontale aanrijding met een BMW. De bestuurster van de Peugeot raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurder bleef ongedeerd, maar legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. (PKM)