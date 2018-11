Frontale botsing tussen twee BMW’s op brug N41 Kristof Pieters

09 november 2018

Twee BMW’s zijn vrijdagochtend rond 7.30 uur frontaal met elkaar in aanrijding gekomen op de brug van de N41 over de E17 in Sint-Niklaas. De hulpdiensten werden opgeroepen via het automatische meldsysteem in één van de wagens. Eén chauffeur werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er een tijd heel wat verkeershinder op het op- en afrittencomplex. De twee voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Rond 8.45 was de hinder geweken.