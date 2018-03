Frans Wymeersch lijsttrekker bij Vlaams Belang 17 maart 2018

Frans Wymeersch is weer lijsttrekker voor Vlaams Belang in Sint-Niklaas bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Hij moet samen met het lokale partijbestuur de lijst te vervolledigen en om tegen juni klaar te zijn met een lokaal programma. Frans Wymeersch werd door het nationaal partijbestuur aangeduid als lijsttrekker. De huidige Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Sint-Niklase gemeenteraad stond mee aan de wieg van het Vlaams Blok en voerde de gemeenteraadslijst al aan in 1982. Sinds 1989 is hij effectief gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Vlaams Belang haalde in 2012 vijf zetels binnen, zes minder dan in 2006. "Frans Wymeersch zal ook nu trachten, samen met de huidige fractieleden, Femke Pieters, Roland Pannecoucke, Jan Snellings en Piet De Cock en met een enthousiaste ploeg kandidaten en propagandisten, een goed resultaat te boeken", stelt lokaal VB-voorzitter Hugo Pieters. (JVS)