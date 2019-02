Frans Wymeersch duwt Kamerlijst: “Al voor de dertiende keer deelnemen aan parlementsverkiezingen” JVS

20 februari 2019

11u58 0 Sint-Niklaas De partijraad van Vlaams Belang keurde de Oost-Vlaamse kandidatenlijsten voor de komende federale en Vlaamse verkiezingen goed. Frans Wymeersch uit Sint-Niklaas wordt uitgespeeld als lijstduwer voor de Kamer.

Voor het 66-jarige Vlaams Belang-gemeenteraadslid Frans Wymeersch uit Sint-Niklaas is het al de dertiende keer dat hij opkomt bij de parlementsverkiezingen. De eerste keer was in 1978, als lijsttrekker voor de Kamer. Straks in mei is hij lijstduwer voor de Kamer. Het lijsttrekkerschap is voor Barbara Pas (Dendermonde). Ook Annemie Peeters (Temse), Freyja De Rijcke (Sint-Niklaas), André Buyl (Beveren) en Marita Macharis (Lokeren) staan op de Kamerlijst.

Op de lijst voor het Vlaams parlement krijgen ook een aantal Waaslanders een plaats: Filip Brusselmans (Stekene), Lena Van Boven (Lokeren), Marijke De Graef (Beveren), Roland Pannecoucke (Sint-Niklaas), Tim Stevelinck (Temse) en Carine Calluy (Hamme).