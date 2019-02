Fotograaf Mous Lambrabat groeit op tussen verschillende culturen, nu creëert hij eigen wereld in expo ‘Moesganistan’ Joris Vergauwen

31 januari 2019

19u22 0 Sint-Niklaas In de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas is de solotentoonstelling ‘Mousganistan’ van Mous Lamrabat (35) geopend. Een bijzondere expo, met beelden die een evenwicht én een breuklijn weergeven tussen zijn Vlaams-Marokkaanse identiteit, met een knipoog en een speelse blik, absurd en surrealistisch, mysterieus en soms confronterend, maar altijd kleurrijk én esthetisch. Voor Mous Lamrabat, die opgroeide in een gezin met negen kinderen in Sint-Niklaas, is het pas zijn eerste tentoonstelling, hoewel hij in het buitenland als fotograaf al een mooie weg heeft afgelegd. De expo ‘Mousganistan’ loopt nog tot 24 maart.

Voor Mous Lamrabat begon het allemaal op het basketpleintje op het Sint-Jansplein in Sint-Niklaas, waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Die herinnering maakt hij ook op zijn expo tastbaar. Het eerste wat je ziet bij het binnenkomen, is een basketbalring waaronder de lijnen van een speelveld op een tapijt zijn gelegd. De toon is meteen gezet. In de hele expo, met een 70-tal foto’s en foto-installaties, speelt en jongleert hij voortdurend met de verschillende culturele achtergronden waarmee hij is opgegroeid. Het is zijn universum, waarin zowel klassieke symbolen en tradities als logo’s, iconen, merknamen of het bredere fenomeen van branding aanwezig zijn. “De combinatie van die twee werelden is mijn wereld. En door dat in beeld te brengen, breng ik iets wat uniek blijkt te zijn, wat tegelijkertijd mysterieus, esthetisch, absurd en surrealistisch is. Dat universum heb ik toevallig een naam gegeven, ‘Mousganistan’, wat eigenlijk heel goed weergeeft waar het om gaat. Als modefotograaf wist ik wat ik moest doen, maar het was alsof ik iets miste. Daarom ben ik teruggegaan naar wat ik écht weet, uit de tradities van mijn cultuur en met de invloeden waarmee ik ben opgegroeid. Zo is ‘Mousganistan’ geboren.”

Met zijn Vlaams-Marokkaanse identiteit is Mous Lamrabat altijd creatief bezig geweest, zonder te beseffen dat het ook artistiek was. De familie Lamrabat bezocht nooit een museum. “Ik kom uit een gezin met negen kinderen. We woonden in de Hemelaerstraat in Sint-Niklaas. Mijn vader werkte hard, mijn moeder zorgde thuis voor de kinderen. Het is niet dat we niet geïnteresseerd waren in musea, maar we wisten eigenlijk niks van kunst in het algemeen. Maar toch was ik met vrienden wel creatief en artistiek bezig, met kleren of met de aankleding van feestjes. Pas toen ik interieurontwerp aan het KASK in Gent ging studeren, besefte ik dat ik iets artistiek wilde dóen. En toen ging een hele wereld voor mij open.”

Trouwfotograaf?

“Het is wel bijzonder. Ik ben nu al een zevental jaar bezig als fotograaf. Mijn ouders zullen door deze expo voor de eerste keer zien wat ik echt doe. Ze weten wel dat ik fotograaf ben, maar dan vragen ze: ‘Neem jij dan foto’s op trouwfeesten?’. (lacht) Ik hoop dat ze het begrijpen. Ze moeten echter ook wel in zekere zin meegemaakt hebben wat ik voel. Hier ben ik een Marokkaan, in Marokko ben ik een Belg. Voor Arabieren ben ik een Afrikaan, in Afrika noemen ze me een Arabier. Soms is het veel, hoor. Met die identiteit worstel ik nog altijd, maar niet meer negatief. Ik gebruik het, ik ventileer het in mijn werk.”

In zijn beelden schemert ook Lamrabats liefde voor sneakers door, net als zijn werk als tiener bij McDonalds. “Op het basketbalpleintje zag ik vrienden met geweldige sneakers lopen. Ik wilde die ook, dus ben ik op mijn zestiende voor 150 frank (3,75 euro) per uur gaan werken in De Brockelinck op recreatiedomein De Ster. Wekenlang heb ik er gewerkt voor mijn eerste paar, die toen 6.000 frank (150 euro) kostten. Ik heb ze nog altijd, die zwarte Nike Air Jordans. Daarna heb ik met vrienden een tijd in de McDonalds gewerkt, vlakbij De Ster. Dat heeft me ook mee gevormd, zonder dat ik het besefte. En nu komt dat terug in mijn beelden, in een samenspel van twee werelden.”

Intussen is Mous Lamrabat een gevestigde naam in de (inter)nationale mode- en fotografiewereld. Zijn werk was al te zien in heel wat tijdschriften, van Elle, Weekend Knack tot DS Magazine. Ook Stromae poseerde al voor zijn lens. Later dit jaar trekt hij met zijn expo ‘Mousganistan’ onder meer naar Dubai, Marrakesh en Amsterdam. Iets wat de Sint-Niklase kunstpaus Stef Van Bellingen van WARP wel apprecieert: “eerst bekend worden in het buitenland, dan in Sint-Niklaas. Zo hoort het!”

Info: www.ccsint-niklaas.be.