Foto-expo 'Weerbaar Waasland' reist regio rond 25 mei 2018

02u42 2

In de bibliotheek en het stadsmuseum van Lokeren en op tal van andere plaatsen in de regio kan je de komende weken de expo 'Weerbaar Waasland' bewonderen.





Weerbaar Waasland brengt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog door de ogen van Waaslanders. Op welke manier beleefden ze de Groote Oorlog, zowel aan het front als in het dagelijkse leven? Anderzijds is er de fototentoonstelling die het IJzerfront toont door de lens van de Lokerse pater Gustaaf Drossens. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de jonge Drossens opgeroepen als brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een fototoestel nam hij unieke en nooit eerder vertoonde foto's aan het front.





Meer info over de locaties en de bijhorende data van de expo kan je terugvinden via www.erfgoedcelwaasland.be. (YDS)