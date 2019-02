Flanders Boys Choir wint de Cultuurprijs 2018 JVS

15 februari 2019

10u17 0 Sint-Niklaas Het Flanders Boys Choir heeft de Cultuurprijs 2018 gewonnen.

De cultuurraad van Sint-Niklaas reikte de vijftiende Cultuurprijs uit aan het Flanders Boys Choir, vroeger gekend als het knapenkoor ‘In Dulci Jubilo’. Het koor veranderde in 2016, op zijn 85ste verjaardag, van naam. Daarmee gaat het jongenskoor een meer internationale weg op. In Dulci Jubilo begon in 1931 als het koor van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. “Maar we zijn geëvolueerd van een schoolkoor naar een koor met een grotere weerklank, nationaal én internationaal.” Het Flanders Boys Choir krijgt de Cultuurprijs voor de bijzondere uitvoering van het Requiem van Mozart vorig jaar.

De Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius won in de categorie ‘Culturele vereniging 2018' en Herman Cole kreeg de prijs voor ‘Culturele persoonlijkheid 2018'.

Bij de uitreiking van de cultuurprijzen in de stadsschouwburg werd ook stilgestaan bij het overlijden van Daan Anthuenis, voormalig cultuurattaché en cultuurschepen van de stad Sint-Niklaas. Ook ontslagnemend stadsbeiaardier Jos D’Hollander werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de stad.