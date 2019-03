Flanders Boys Choir gaat op zoek naar zangtalent JVS

19 maart 2019

16u24 0 Sint-Niklaas Het Flanders Boys Choir, onlangs nog winnaar van de Cultuurprijs 2018 van de stad Sint-Niklaas, is op zoek naar zangtalent.

Het Flanders Boys Choir biedt elk jaar plaats aan minstens tien nieuwe zangertjes vanaf 9 jaar. “Hiervoor rekruteren we in de meeste scholen van Sint-Niklaas vanaf het derde leerjaar. Maar sowieso is iedereen welkom om zich aan te melden”, klinkt het.

De vooropleiding start op 22 maart, ofwel op vrijdag van 17.45 tot 18.30 uur of op woensdag van 13.45 tot 14.30 uur. De repetities vinden plaats in de lokalen van het College in Sint-Niklaas. Na de vooropleiding stromen de jongste zangers vanaf september door naar het grote koor.

Het Flanders Boys Choir wordt ondersteund door de stad Sint-Niklaas en heeft optredens in binnen- en buitenland. Jaarlijks is er ook een koorreis. Zo trok het koor de voorbije jaren naar onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië en Groot-Brittannië.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via info@flandersboyschoir.org.