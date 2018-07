Filteint-wijk opgeschrikt door brand VANDALEN LATEN VIER VOERTUIGEN IN VLAMMEN OPGAAN KRISTOF PIETERS

28 juli 2018

02u33 0 Sint-Niklaas Op de site van het voormalige textielbedrijf Filteint zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vier voertuigen in vlammen opgegaan. Volgens de politie gaat het om brandstichting. De buurtbewoners reageren ongerust en beweren dat er regelmatig verdachte transacties op het parkeerplein plaatsvinden.

Het was een buurtbewoner die het vuur gisterochtend om 3.40 uur op het op het parkeerterrein in de Filteintstraat opmerkte. Vanuit het raam zag de bewoner dat er op twee verschillende plaatsen voertuigen in brand stonden. Hij alarmeerde meteen de hulpdiensten. "Vier voertuigen stonden in lichterlaaie toen we toekwamen", zegt brandweerluitenant Philip De Vos. "We kregen het vuur snel onder controle, maar de wagens zijn wel volledig uitgebrand."





Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het om brandstichting gaat. Drie auto's werden in brand gestoken, een vierde stond in de buurt geparkeerd en vatte vuur door de uitslaande vlammen in de andere wagens. Ook de voertuigen van enkele buurtbewoners liepen schade op. Getuigen van de brandstichting zijn er niet. De omwonenden werden pas wakker toen ze een brandgeur waarnamen en ontploffingen hoorden. Dat laatste werd wellicht veroorzaakt door de autobanden die explodeerden.





Duistere zaakjes

De buren zijn ongerust. "Regelmatig gebeuren er zaken op het pleintje die het daglicht niet mogen zien", klinkt het. Het parkeerterrein in de Filteintstraat werd nog maar enkele jaren geleden aangelegd bij de herinrichting van de voormalige site van textielfabriek Filteint. De nieuwe wijk met 102 appartementen en 18 huizen is nog volop in ontwikkeling. Ook de parking van warenhuis Lidl paalt aan het pleintje. Doordat het plein volledig ingesloten ligt en niet zichtbaar is vanuit de omliggende straten, is het volgens buurtbewoners een ideaal actieterrein voor onfrisse praktijken. "De voertuigen die hier geparkeerd staan, hebben vreemde of zelfs geen nummerplaten", vertellen ze. "Overdag zie je hier niemand, maar 's avonds en 's nachts wordt er van alles verhandeld. Zelf blijven we er liever weg. Na deze brandstichting zeker. Buurtbewoners gaan nu wel twee keer nadenken voor ze hun auto hier achterlaten."





Volgens een andere buur uit de Landbouwersstraat is de politie wel degelijk op de hoogte van de onfrisse activiteiten die er plaatsvinden. "In amper vier maanden tijd heb ik de politie hier al drie keer zien staan voor een interventie", getuigt hij.





De politie van Sint-Niklaas onthoudt zich voorlopig van commentaar, maar heeft wel een onderzoek geopend naar de brandstichting. Twee autowrakken werden meegenomen voor een uitgebreider sporenonderzoek.