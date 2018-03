Film Bespiegelingen in Greta Weynzaal 09 maart 2018

De documentaire 'Bespiegelingen' zal woensdag 14 maart vertoond worden op de nieuwe editie van Ciné-Singeling. Die film van Trees Heirbaut en Jef Maes schetst het proces van kunstenaar Frans Heirbaut om tot zijn beeldhouwwerk van de stichters van Sint-Niklaas te komen. Dat beeld won onlangs nog de Cultuurprijs van de stad. De filmmakers volgden de beeldhouwer een jaar lang, in zijn atelier, bij de bronsgieter tot bij de fresco's van de 'Danse Macabre' in de kerk van het Franse La Ferté-Loupière. Ook komen er een reeks kenners aan het woord over het werk van Frans Heirbaut. De vzw Singeling serveert die avond ook een tweede film, 'Blow the horn'. Vorig jaar trok filmmaker Jef Maes een maand door Noord-India. Hij richtte zijn camera op de bevolking in één van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. De filmavond vindt plaats in de Greta Weynzaal in de stadsschouwburg vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Info: www.singeling.be. (JVS)