Figuranten gezocht voor videoclip 'Zo is Sint-Niklaas' 17 april 2018

De stad is op zoek naar figuranten voor de videoclip 'Zo is Sint-Niklaas'. In september verschijnt 'Zo is Sint-Niklaas', een boekje met portretten van een veertigtal inwoners van de stad. Nog voor de zomer zal ook de videoclip 'Zo is Sint-Niklaas' overal te zien zijn. De slotscène wordt opgenomen op zondagnamiddag 13 mei. Het gaat om een korte optocht van Sint-Niklazenaren door de Prins Albertstraat met daarna een feest op het Regentieplein. Dat gebeurt die zondag tussen 16 en 20 uur. Wie als figurant wil deelnemen aan dit filmpje kan zich aanmelden via communicatie@sint-niklaas.be of via 03/778.30.00. (JVS)