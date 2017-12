Fifty-One Club schenkt AED-toestel aan stad 02u42 0 Foto Joris Vergauwen In de stadsschouwburg hangt voortaan een AED-toestel, geschonken door Fifty-One Club Sint-Niklaas. Sint-Niklaas De Sint-Niklase afdeling van de serviceclub Fifty-One International heeft een AED-toestel geschonken aan de stad.

De defibrilator kreeg een plaats aan de loketten in de stadsschouwburg. Ter gelegenheid van de 51ste verjaardag schonken de 48 Vlaamse clubs van Fifty-One International evenveel AED-toestellen aan lokale organisaties in Vlaanderen. "Het toestel dat we schenken, behoort tot de nieuwste generatie AED's. De occasionele hulpverlener krijgt hiermee duidelijke instructies. Het vertelt hoe te reanimeren, hoe te beademen en te defibrilleren. Het is onmogelijk om het toestel verkeerd te gebruiken. Iedereen die in een noodsituatie wil helpen, mag een AED gebruiken", aldus secretaris Ludo Van der Stock van Fifty-One Club Sint-Niklaas. (JVS)