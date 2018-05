Fietsster zwaargewond 17 mei 2018

Op het kruispunt van de Singel en Vijfstraten in Sint-Niklaas is gisterenavond rond 18.45 uur een zwaar ongeval gebeurd tussen een auto en een fietsster. De fietsster werd tegen de voorruit geslingerd en geraakte zwaargewond. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen in een interventietent van de brandweer en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De Singel was een tijd lang volledig afgesloten voor verkeer. (PKM)