Fietsster zwaargewond 11 mei 2018

02u41 1

In de Driekoningenstraat is een 23-jarige fietsster uit Sint-Niklaas zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Ter hoogte van de fietswegel richting Heidebloemstraat, wilde de vrouw deze wegel inrijden. Zij werd tijdens dit manoeuvre aangereden door een 44-jarige automobilist uit Lokeren die haar net op dat moment aan het inhalen was. De fietsster kwam door de klap terecht tegen twee geparkeerde voertuigen terecht. Ze werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. (PKM)