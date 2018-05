Fietsster raakt niet meer op eigen kracht uit beek 05 mei 2018

De brandweer van de Hulpverleningszone Waasland heeft gisterenmiddag een fietsster moeten redden uit de Molenbeek in Belsele.





De vrouw was om een nog ongekende reden rond 16.50 uur de controle verloren over haar stuur en was daardoor met haar fiets in de Molenbeek terecht gekomen. Dit gebeurde ter hoogte van de Marktstraat in Puivelde.





Het water in de Molenbeek stond ongeveer een halve meter hoog, maar de vrouw raakte niet op eigen kracht uit het water. Ook met de hulp van omstanders raakte ze niet op het droge. Daarom werden de hulpdiensten opgeroepen.





Zowat het hele duikteam rukte uit naar de Marktstraat en ook een ziekenwagen kwam ter plaatse om de onfortuinlijke fietsster nadien de eerste zorgen toe te dienen. (PKM)