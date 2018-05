Fietsster overleden na ongeval 19 mei 2018

De 24-jarige fietsster die woensdagavond werd aangereden op de Singel, is overleden. Charlotte V. werd in een kunstmatige coma gehouden, maar er was geen hoop meer op herstel. De jonge vrouw werd aangereden toen ze het kruispunt van de Singel met Vijfstraten wou oversteken met haar fiets. Op de plaats van het ongeval zijn intussen bloemen neergelegd door familie en vrienden. Het slachtoffer was een pas afgestudeerde juriste en de dochter van een hoofdverpleegkundige van het AZ Nikolaas. (PKM)