Fietsster kritiek na ongelukkige val bij aanrijding 28 mei 2018

02u31 1 Sint-Niklaas Een 69-jarige fietsster is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval.

Het ongeluk gebeurde om 17.39 uur in de Klein-Hulstraat ter hoogte van het Avia station op het kruispunt met de Papenakkerstraat. Een 49-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas kwam met zijn auto van de Antwerpse Steenweg en wou de Papenakkerstraat inrijden.





Bij het indraaien raakte hij de fietsster links vooraan met zijn voertuig. De fietsster kwam hierbij ongelukkig ten val en belandde met haar hoofd op het trottoir. Ze liep hierbij verwondingen op aan het achterhoofd.





De fietsster was aanvankelijk bij bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar aangekomen vernamen de agenten echter dat de vrouw in levensgevaar is.





Het parket werd in kennis gesteld en heeft het rijbewijs van de 49-jarige bestuurder ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)