Fietsster in coma na aanrijding op oversteekplaats 18 mei 2018

03u03 0 Sint-Niklaas De 24-jarige fietsster Charlotte V. is woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Singel en Vijfstraten. De jonge vrouw werd gisteren kunstmatig in leven gehouden.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





Het dramatische verkeersongeval gebeurde rond 18.15 uur aan de oversteekplaats op de Singel ter hoogte van het kruispunt met Vijfstraten. Een Mercedes, bestuurd door een 48-jarige automobilist uit Sint-Niklaas, reed op de Singel richting Siniscoop. Ter hoogte van het kruispunt met Vijfstraten moest hij bruusk stoppen voor een fietsster die van links kwam gereden over de oversteekplaats. De automobilist kon een aanrijding niet meer vermijden. Volgens ooggetuigen negeerde de vrouw een rood licht toen ze het kruispunt overstak. Het verkeer op de Singel had alleszins groen. De fietsster werd tegen de voorruit gekatapulteerd. Het was meteen duidelijk dat haar toestand erg kritiek was. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van een MUG-team en werd met acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt ze kunstmatig in leven gehouden. Voor het jonge slachtoffer is er nog weinig hoop. Ze had pas haar rechtenstudies afgerond. Gisteren werden op de plek van het ongeval al bloemen neergelegd. (PKM)