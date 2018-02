Fietsster en voetganger lichtgewond 24 februari 2018

02u50 0

Gisterochtend vond rond 7.45 uur een ongeval plaats in de Knaptandstraat. Een 41-jarige vrouw uit Sint-Niklaas fietste met haar bakfiets op het fietspad in de Knaptandstraat. Zij merkte te laat op dat een vrouw aan haar auto stond met geopend portier. De fietser kwam in aanrijding met de 25-jarige vrouw uit Sint-Niklaas. De fietser en voetganger raakten lichtgewond.





(PKM)