Fietsster botst tegen openzwaaiend portier

13 januari 2019

Een 49-jarige fietsster uit Sint-Niklaas is vrijdag ten val gekomen na een botsing met een openzwaaiend portier van een vrachtwagen in de Stationstraat in Sint-Niklaas. De 59-jarige Nederlandse trucker was aan het laden en lossen bij het Kruidvat. Toen hij zijn bestuurdersdeur opende, merkte hij de fietsster niet op die net op dat moment langs links de truck inhaalde. De vrouw kwam ten val en werd voor controle afgevoerd naar het AZ Nikolaas.