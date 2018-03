Fietsster aangereden 24 maart 2018

02u51 0

Donderdagavond vond rond 17 uur een ongeval plaats op het Brugsken in Sint-Niklaas. Een 20-jarige bestuurder kwam uit de Magniolalaan gereden en wilde linksaf verder rijden naar de N70. Hij kwam echter in aanrijding met een 38-jarige fietsster uit Sint-Niklaas die in dezelfde richting reed. De vrouw raakte lichtgewond. (PKM)