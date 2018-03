Fietsstad 2018 zet heel wat in gang ARMSTEUNEN, OVERSTEEKPLAATSEN EN ANDERE INVESTERINGEN JORIS VERGAUWEN

30 maart 2018

03u04 0 Sint-Niklaas De stad zet de nominatie voor Vlaamse Fietsstad 2018 kracht bij met een reeks nieuwe investeringen in fietsinfrastructuur. De voorbije dagen doken al nieuwe voet- en armsteunen op aan verkeerslichten en nog dit jaar komen er nieuwe fietspaden en -oversteekplaatsen.

Wachten voor het rode verkeerslicht op de fiets gebeurt voortaan een stuk comfortabeler. Op een tiental drukke kruispunten zijn voet- en armsteunen geplaatst. "Zo moet je niet meer afstappen bij het wachten voor een verkeerslicht. Je laat gewoon de voet en de arm rusten op de steunen. Dat is niet alleen comfortabel, maar zorgt er ook voor dat je als fietser snel opnieuw kan vertrekken bij groen licht", aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) en schepen Wout De Meester (Groen).





Mooi extraatje

Het is één van de reeks nieuwigheden waarin de stad investeert voor het welzijn van de fietser. En een mooi extraatje om de jury te overtuigen om Sint-Niklaas de prijs van Fietsstad 2018 uit te reiken. Dat gebeurt in juni, maar de jury kwam vorige week op inspectie.





Een andere opmerkelijke nieuwigheid zijn de 'fietstelpalen'. Een eerste paal staat op de Parklaan en registreert elke fietser die passeert. Elke dag begint weer vanaf nul. "Op de belangrijkste fietsroutes komen er zo'n telpalen. Iedereen kan zien hoeveel fietsers er al gepasseerd zijn en via die dagelijkse tellingen kunnen wij ook het belang van die fietsroutes beter inschatten en eventueel bijsturen waar dat nodig blijkt."





Overkapping

Wat fietsinfrastructuur betreft, komen er nog dit jaar een reeks investeringen. Zo krijgt de nieuwe fietsenstalling achter het station een overkapping tegen het nieuwe schooljaar. De stad heeft intussen ook de vernieuwing van de fietspaden in de Dendermondse Steenweg in gang gezet, waarvoor een ontwerper nu aan de slag gaat. Op de gewestweg N70 zijn dan weer alle doorlopende fietspaden, van Belsele tot Nieuwkerken, in een rode kleur gezet om de zichtbaarheid te vergroten. Ook de fietsoversteekplaatsen staan nu in het rood. Op die N70 komt er ook een nieuwe oversteekplaats voor de schoolgaande jongeren van de Broederschool. Dat gebeurt met nieuwe middeneilanden. In de Puitvoetstraat is er een dubbelrichtingfietspad van 2,5 meter breed op komst. En ook in de Vossekotstraat krijgt de fietser betere fietspaden.





Stemmen

Tot slot is de studie aan de gang voor een fietsbrug over Vijfstraten, om vanaf het station aan te sluiten op de fietssnelweg naar Beveren. "Kortom, we zetten elk jaar nieuwe stappen in het fietsbeleid. Hopelijk levert dat dit jaar de prijs van Fietsstad 2018 op!", aldus schepenen Hanssens en De Meester.





Stemmen voor de publieksprijs kan via www.fietsgemeente.be.