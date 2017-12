Fietslichten kruispunt Klapperbeekstraat worden verkeerslichten 02u30 0 Foto Joris Vergauwen De fietslichten op het kruispunt van de Klapperbeekstraat (N451) met de Uilenstraat en Godschalkstraat worden volgend voorjaar volwaardige verkeerslichten. Sint-Niklaas De fietslichten op het kruispunt van de Klapperbeekstraat (N451) met de Godschalkstraat en Uilenstraat worden binnenkort omgevormd tot volwaardige verkeerslichten.

Het schepencollege gaat daarmee in op de vraag van drie N-VA-gemeenteraadsleden uit die buurt. De fietslichten op de baan naar Nieuwkerken stonden er sinds augustus 2014. "En dat heeft zeker een positief effect gehad. Maar door de toegenomen verkeersdrukte zien we vaak lange rijen auto's aanschuiven in de Godschalkstraat en Uilenstraat", zeggen Bart Merckx, Veerle De Beule en Bernd Van Besauw. "Als een fietser het licht in de Klapperbeekstraat op rood doet springen, zien wachtende autobestuurders in die twee straten een mooie kans om ook snel het kruispunt op te rijden. Dat veroorzaakt soms gevaarlijke situaties voor de overstekende fietsers. Met volwaardige verkeerslichten zal het verkeer uit die straten minder lang moeten wachten en kan men bij groen licht veilig het kruispunt oprijden." De aanpassing van de lichten gebeurt in het voorjaar van 2018. (JVS)