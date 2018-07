Fietslabelactie 25 juli 2018

Woensdag 8 augustus organiseert de politie van Sint-Niklaas opnieuw een fietslabelactie. Deze vindt plaats van 14 tot 16 uur aan het gemeentehuis in Belsele. De labelactie is gratis. Geïnteresseerden moeten uiteraard hun fiets meenemen, maar ook hun identiteitskaart. Je fiets labelen werkt enerzijds ontradend voor fietsendieven en anderzijds kan men aan de hand van het label de eigenaar van een gestolen of verloren fiets sneller en makkelijker terugvinden. Het label bestaat uit speciaal materiaal dat niet zomaar verwijderd kan worden. (PKM)