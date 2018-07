Fietsersbond vraagt aandacht van provincie 03 juli 2018

02u49 0 Sint-Niklaas De Fietsersbond van Sint-Niklaas vraagt gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a) om aandacht te hebben voor enkele tekortkomingen.

"We willen enerzijds de gedeputeerde feliciteren met de vele fietsprojecten van de provincie, maar anderzijds ook een aantal bedenkingen formuleren", klinkt het. "Zo blijven we aandringen op bewegwijzering van de fietsroute F4 langs de spoorlijn Gent-Antwerpen. Momenteel zijn er nog omleidingen die voor veel verwarring zorgen. Verder pleiten we ervoor dat de vele kruispunten op dit traject uniform ingericht worden. Buiten de missing links zijn er ook nog delen die voor verbetering in aanmerking komen. In Beveren slingert de fietsroute zich smal en onoverzichtelijk door een woonwijk. Dit traject een snelweg noemen, is erover. Tussen Sint-Niklaas en Stekene krijgt het fietspad naast de Molenbeek steeds meer vorm. Helaas is het deel op het grondgebied van Stekene in zeer slechte staat. De gemeente wacht op een tussenkomst van de provincie om dit deel te vernieuwen. Tot slot kijken we ook uit naar het fietspad richting Temse naast de spoorweg. Dit project kent al een lange lijdensweg. Een tweede fietsverbinding, die bovendien het drukke stadscentrum vermijdt en ook nog doorgang geeft richting Klein-Brabant, is meer dan welkom en nodig." (JVS)